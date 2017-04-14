Стали известны имена юных чемпионок Татарстана по игре Го

В Казани завершился чемпионат Республики Татарстан по игре Го среди девочек до 12 лет. За чемпионское звание боролись 12 школьниц из Казани, Зеленодольска и Тетюш. Соревнования проходили по швейцарской системе в 5 туров.

Первое место заняла Беата Зерновая. Она выиграла все 5 партий. «Серебро» завоевала Диана Хабибуллина. А «бронзовым» призером стала Ева Вильдеева. Все девочки – ученицы Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, и все они занимаются у тренера Гузель Шарафеевой.

Ольга ИВАНЫЧЕВА; Фото: пресс-служба Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова.

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