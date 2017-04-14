Первое место заняла Беата Зерновая. Она выиграла все 5 партий. «Серебро» завоевала Диана Хабибуллина. А «бронзовым» призером стала Ева Вильдеева. Все девочки – ученицы Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, и все они занимаются у тренера Гузель Шарафеевой.