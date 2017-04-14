Предполагается, что за счет данной станции будет решена проблема с дефицитом газа в Казани, Пестречинском и Лаишевском районах.

Президент РТ Рустам Минниханов заложил камень в основание газораспределительной станции «Богородское», сообщает пресс-служба мэрии Казани. Объект будет построен в Пестречинском районе. Производительность будущей станции рассчитана на 5 млрд. кубометров в год.

Предполагается, что за счет данной станции будет решена проблема с дефицитом газа в Казани, Пестречинском и Лаишевском районах.