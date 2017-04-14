Прокуратура Апастовского района Республики Татарстан выявила факт невыплаты зарплаты за март 2017 года 129 работникам ООО «Агрофирма Апас». Долг по оплате труда составил более 1,1 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»).

Постановление с материалами проверки направлено в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан для рассмотрения. Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников сельхозпредприятия полностью восстановлены, задолженность по заработной плате погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.