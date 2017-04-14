По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»).

Постановление с материалами проверки направлено в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан для рассмотрения. Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников сельхозпредприятия полностью восстановлены, задолженность по заработной плате погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.