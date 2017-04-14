16 апреля мужчина решил отомстить зятю, бросив в пристрой его дома гранату РГД-5, некогда подаренную ему знакомым. От взрыва гранаты потерпевший получил поверхностные осколочные ранения. Ему была оказана медицинская помощь. Сейчас жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело.