62-летний житель поселка Ким Спасского района неоднократно выслушивал жалобы от своей дочери о бесконечных ссорах в ее семье, виновником которых был ее муж.

16 апреля мужчина решил отомстить зятю, бросив в пристрой его дома гранату РГД-5, некогда подаренную ему знакомым. От взрыва гранаты потерпевший получил поверхностные осколочные ранения. Ему была оказана медицинская помощь. Сейчас жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело.