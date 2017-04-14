Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

В Зеленодольске перед судом предстал 47-летний мужчина, который пытался сжечь свою супругу, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Было установлено, что злоумышленник поссорился со своей женой, после чего облил ее горючей жидкостью и поджег. Пострадавшая получила ожоги тела и лица средней степени тяжести.

Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.