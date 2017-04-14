Сегодня утром в Авиастроительном районе был настоящий транспортный коллапс. Жители потратили на него около получаса своего времени.

Пробка в Авиастроительном районе начиналась от ДК им. Ленина и продолжалась вплоть до ул. Воровского. Как сообщают читатели, тому две причины – строительство дороги и ДТП. Так, для проезда остался лишь небольшой участок. Втиснуться в него в то время, пока горит «зеленый», многие водители не успевали, поэтому и образовался затор на перекрестке. Позднее на помощь водителям пришел регулировщик, но разрешить ситуацию было нелегко.

Наиболее смышленые водители пытались объехать пробку. В результате, на карте мобильного приложения, в котором отражаются пробки города, не только улица Копылова горела красным, но и близлежащие.