Отключение света связано с плановым ремонтом ЛЭП.

18 апреля в 6 районах Казани не будет электричества, сообщается на сайте мэрии города.

Авиастроительный район: С 8.00 до 17.00 света не будет по ул. Кубанская, 4а, 9; ул. Ленинградская, 15, 17а, 19, 21; ул. Побежимова, 30, 32а, 34, 34а, 42; ул. Чапаева, 3, 5, 6, 8.

Вахитовский район: С 8.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Бойничная, 28-41, 65; ул. К.Маркса, 24, ул. К.Фукса, 4.

Московский район: С 8.00 до 17.00 отключение произойдет на ул. 10-я Союзная, 35; ул. Восход, 29; ул. Гагарина, 46, 48; ул. Коломенская, 3; ул. Х.Туфана, 26а, 28а.

Ново-Савиновский район: Без света останутся жители домов №41, 43, 45 по ул. Короленко

Приволжский район: Электричества не будет по ул. Лесная поселка Петровский и домах №4, 6, 8 по ул. Военный городок, 33.

Советский район: Света не будет в поселках Большие Клыки (улицы Амарантовая, Полевая, Шавалиева, Экологическая) и Константиновка (улицы Амурская, Посадочная, Северогорская, Южногорская).