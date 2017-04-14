С 1 марта несколько казанских школ начали использовать мобильное приложение, в котором можно поставить оценку питанию и работе столовой.

Скачать приложение может любой желающий школьник. Войти в него можно с помощью номера и пароля образовательной карты. Учащиеся смогут просматривать свое меню и сравнивать с ним содержимое на тарелках. Если ребятам что-то не понравится, они смогут выложить фотографию блюда.

Создатели приложения надеются, что это сделает работу школьных столовых лучше, сообщила на деловом понедельнике в мэрии Казани генеральный директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания» Гузель Ананьева.