В ходе аукциона цена за место для торговли мороженым на улице Баумана выросла с 22 тысячи рублей до 1 млн.

В парках и местах отдыха горожан впервые будут организованы 45 точек сезонной торговли спортивного инвентаря, мороженого и других продуктов питания.

На данный момент уже продано 305 мест и торги еще продолжаются. Некоторые точки оказались особенно популярными среди предпринимателей. В частности, в ходе аукциона с 22 тысячи рублей до более 1 млн выросла цена за место для торговли мороженым на улице Баумана. Среди менее востребованных направлений в городе – открытые кинотеатры и прокат воздушных шаров. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Иван Кузнецов.