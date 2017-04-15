С начала 2017 года в республике зарегистрировано свыше 20 тысяч ипотек.

В Управления Росреестра по РТ отмечают значительный рост государственной регистрации ипотеки в Татарстане, сообщает пресс-служба Росреестра по РТ. Всего за I квартал 2017 года зарегистрировано 21,4 тыс. ипотек, тогда как за аналогичный период в 2016 году было зарегистрировано 14,2 тыс. ипотек.

Всего за три месяца этого года было зарегистрировано более 13 тыс. ипотек по кредитным сделкам на общую сумму 44,3 млрд рублей. В целом Управление Росреестра по Республике Татарстана за три месяца 2017 года зарегистрировало более 110 тыс. прав.