Грядущей весной столица республики Татарстан вновь примет Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), ставший за последние годы главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit2017 состоится 18-21 мая.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначен председателем Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". В рамках деятельности группы Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан ведет работу по подготовке KazanSummit 2017. Создана ведущая международная платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.

Количество зарегистрировавшихся участников в KazanSummit в мае 2016 установило рекорд: более 1550 участников прибыли из 51 страны мира, тем самым Саммит зарекомендовал себя как самое многочисленное и интернациональное мероприятие за всю 8-ми летнюю историю. Это событие собрало множество правительственных лиц. Из числа высокопоставленных гостей Казань посетили послы из 14 стран Организации исламского сотрудничества. Кроме того, значимым стало присутствие на международной площадке представителей профильных министерств и ведомств Египта, Гамбии, Бахрейна, Туркменистана, Афганистана, Азербайджана и ОАЭ.

А одна из самых вдохновляющих речей Пленарного заседания принадлежала Юсефу Аль-Усеймину, который на тот момент был руководителем канцелярии Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС), а с ноября 2016 возглавляет ОИС, сменив на посту Ияда Мадани. В этом году генеральный секретарь ОИС также не пропустит наступающее событие. На прошедшей 8 февраля 2017 года встрече с Президентом Республики Татарстан Юсеф Аль-Усеймин сказал: «Я лично приму участие в предстоящем KazanSummit 2017». Кстати, перемены не обошли стороной и Исламский банк развития (ИБР), его новым руководителем стал д-р Бандар Хаджар, который подтвердил участие делегации ИБР в KazanSummit 2017. Приемники продолжают политику в фарватере предыдущих руководителей, сделав ставку на партнерское взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

Высокопоставленные гости отметили качественный уровень проведения саммита, убедившись в том, что Татарстан - надежная площадка для инвестиций. Было подписано 15 различных договоров, что говорит об эффективности сотрудничества. Так, подготовив на прошлом Саммите почву, уже следующей весной Казань соберет не только официальных лиц, но и множество бизнес-партнеров. На это и была сделана ставка руководителя Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талии Минуллиной, ведь KazanSummit - это долгосрочный проект, и планы на него большие не только у высших чинов, но и в первую очередь у предпринимателей.

Среди участников KazanSummit 2017 ожидаются более 2000 гостей из 50 стран мира: Послы и Министры стран исламского мира, представители российских и иностранных финансовых институтов, депутаты парламентов, инвесторы и бизнесмены, медийные личности и не менее 200 представителей СМИ. Своё присутствие уже подтвердил Министр экономики Турции Нихат Зейбекдж, Министр развития, инвестиций и международного сотрудничества Туниса Мохаммед Абделькефи, Министр экономики Киргизской Республики Арзыбек Кожошев, Заместитель министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла Ахмед Аль Салех. Также Саммит посетит Давуд аль Шазави, президент Annual Investment Meeting (AIM) - крупнейшего ежегодного инвестиционного форума, который проходит в ОАЭ, Дубаи. Более того, одним из партнёров предстоящего Саммита выступает Всемирная ассоциация инвестиционных агентств (WAIPA) и её делегацию на мероприятии возглавит Исполнительный директор WAIPA Бостиан Скалар. Мишаль Хамид Кану выступит спикером на пленарном заседании Саммита. Арабский бизнесмен, председатель совета директоров компании The Kanoo Group, входит в список «Богатейшие арабы мира». Личное участие также примут Управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов, Председатель «Внешэкономбанк» Сергей Горьков, Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, Руководитель Федерального агентства по туризму «РОСТУРИЗМ» Олег Сафонов, Посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов, заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский, генеральный секретарь CIBAFI (Генеральный совет исламских банков и финансовых учреждений) Абделила Белатик, Первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин, Президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса Марат Кабаев, Директор Департамента инвестиционных проектов Нурали Резванов, Председатель Правления НО "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" Сергей Беляков, а также более 20 представителей дипломатический миссий и многие другие.

Уже сейчас очевидно, что следующий Саммит будет отличаться не только аудиторией, но и программным наполнением. Так KazanSummit 2017 затронет новые сферы: социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии и геэкономика, кластерная политика, туризм и даже исламское образование. Организационным комитетом учтен положительный опыт прошедшего Саммита и принято решение проводить ряд наиболее эффективных площадок на ежегодной основе: Конференция молодых дипломатов стран ОИС; Деловой завтрак ПАО «СБЕРБАНК» с участием руководства правления банка; Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС; «IT STARTUP EXPO» форум молодых предпринимателей стран ОИС.

Впервые пройдет Russia Halal Expo – крупнейшая в России и единственная в ПФО выставка для «халяль» индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги, а также найти новые рынки сбыта не только в России, но и за рубежом. Также в рамках KazanSummit 2017 запланирован бизнес-забег, где участники Саммита смогут проверить себя, приняв бесплатное участие в Казанском марафоне. Кроме того, запланирована разнообразная культурная программа: экскурсионный тур по историческим достопримечательностям столицы Татарстана; фестиваль мусульманской моды «Красота Исламского мира: HALAL FASHION»; посещение мероприятий XXX Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева; фестиваль «Кухни народов Исламского мира»; традиционный съезд мусульман «ИЗГЕ БОЛГАР ЖЫЕНЫ»; открытие Болгарской исламской академии; посещение спектакля К. Тинчурина "Голубая шаль" Татарского государственного академического театра им. Г.Камала.

Традиционной центральной темой Саммита являются исламские финансы. Как сделать доступнее финансирование через партнерский банкинг, и какие сложности могут возникнуть перед банкиром и вкладчиком? К каким изменениям должна прийти традиционная банковская система? Какие условия и возможности должна предложить российская сторона для исламского бизнеса уже сейчас?

На эти и многие другие вопросы и вызовы современности будут найдены ответы на KazanSummit 2017. Регистрация участников и более подробная информация на сайте www.kazansummit.ru .