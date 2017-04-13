Волейболистки казанского «Динамо» в нервной игре ответного финального матча в битве за Кубок ЕКВ сумели перебороть неудачно складывающийся для них матч.

Проигрывая 0:2 по сетам, команда Ришата Гилязутдинова сумела сравнять счет в противостоянии с итальянской командой «Юнет Ямамай» (2:2). Игра в пятом сете уже ничего не решала, но казанки выиграли и на тай-брейке и заслуженно выиграли Кубок ЕКВ -3:2 (23:25, 16:25, 25:12, 25:21, 15:12).

Теперь 17 и 18 апреля нашей любимой команде предстоит еще одно испытание – битва за чемпионство в России с московскими одноклубницами.