Ватерполисты казанского «Синтеза» до предела закрутили интригу в финальном противостоянии с волгоградским «Спартаком». Проиграв в первом матче в Казани, наши парни в первом матче в Волгограде сумели, навязав борьбу, выиграть у красно-белых 7:5.

Повторный матч в Волгограде явно был не в пользу казанцев: выиграть через сутки было почти нереально. И все же наши парни бились отчаянно. Да, мы уступили с разницей всего в один мяч – 8:9 (3:3, 2:2, 1:2, 2:2).

Но это тот самый случай, когда можно признать: это «серебро» явно с позолотой. А теперь с 24 апреля в Казани мы поборемся за Кубок России, так что подержите команду, приходите в бассейн «Оргсинтез»!