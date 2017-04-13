Вахитовский районный суд Казани удовлетворил еще два иска прокуратуры в интересах пострадавших вкладчиков Татфондбанка, не способных самостоятельно защищать свои права.

Прокуроры городов и районов республики продолжают работу по восстановлению прав пострадавших вкладчиков ПАО «Татфондбанк» в связи с расторжением договора банковского вклада и переводом денежных средств в «ТФБ Финанс», сообщается на сайте Прокуратуры Республики Татарстан.

Напомним, что на сегодняшний день прокурорами в интересах вкладчиков Татфондбанка, не способных самостоятельно защищать свои права, в суды направлено 200 исков, из которых 127 – назначено судом к рассмотрению.

Ранее Вахитовский районный суд удовлетворил иски прокуроров в интересах четырех вкладчиков Татфондбанка, являющихся жителями Казани.