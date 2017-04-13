Красных и Тарасевич принесли Татарстану еще две медали

На чемпионате России по плаванию Александр Красных стал первым на дистанции 800 м вольным стилем.

А Геннадий Тарасевич к серебряной медли на дистанции 100 м на спине добавил еще и «серебро» на дистанции вдвое короче.

Рустэм КУЛЕЕВ

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