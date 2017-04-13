Церемония награждения прошла 13 апреля на «Открытие-Арена» в Москве. Клубный канал «Зенита» ZTV стал лучшим в суперлиге, а проект «Люди Z. На защите города» стал лучшим дизайнерским решением рекламных материалов в России.
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