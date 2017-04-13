Татьяна Храменкова из Тетюш стала победительницей на первенстве России по вольной борьбе в Южно-Сахалинске в весовой категории до 38 кг среди девушек до 18 лет.
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