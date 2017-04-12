Сегодня фонды Музея-мемориала Великой Отечественной Войны Национального музея Республики Татарстан пополнились большим электронным фотоархивом, который передал музею депутат Государственного Совета Республики Татарстан Марат Шагитов – инициатор акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны».

На федеральном уровне акция стартовала в 2010 г. к 65-летию Великой Победы. Казанцы и татарстанцы поддержали эту идею. По итогам 2015 и 2016 года Республика Татарстан стала победителем конкурса «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» среди 50-ти регионов Российской Федерации.

Более двух тысяч собранных школьниками столицы Татарстана семейных фотографий были переданы на вечное хранение в Российский государственный архив.

В церемонии передачи фотоархива в музей приняли участие помощник Президента Республики Татарстан Лейла Фазлеева, директор Национального музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова, Председатель Республиканского Совета ветеранов Хабир Иштиряков.