15 апреля в Казани пройдет Экологический диктант.

Жители Татарстана смогут проверить свои знания по экологии, ответив на предоставленные в диктанте 35 вопросов теоретического и практического характера. Образовательное мероприятие пройдет в здании Государственного комитета РТ по архивному делу. Также для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет работать онлайн-версия диктанта.

Задания составлялись организаторами совместно со студентами биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Подведение итогов диктанта - 17 апреля, сообщает Минэкологии РТ.