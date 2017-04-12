Сегодня в социальных приютах для детей Агрызского и Менделеевского районов соцработники, воспитатели соцучреждений и благотворители обсудят реализацию проекта «Сможем вместе».

По данным пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, участниками этого масштабного доброго проекта, стартовавшего в ноябре прошлого года, являются 18 социальных приютов для детей и подростков.

Накануне расширенные заседания попечительских советов социальных приютов для детей и подростков по вопросам реализации этого проекта уже прошли в Пестречинском и Рыбно-Слободском районах. Было отмечено, что благодаря акции «Сможем вместе» в социальных учреждениях происходят позитивные преобразования – ремонтируются комнаты и кабинеты, где живут и учатся воспитанники, решаются другие первостепенные задачи. В приюте «Ласка» запланировано обустройство футбольного поля с ограждением. А в приюте «Камские зори» заключено соглашение о сотрудничестве с Центром занятости, с местными спортивно-оздоровительными комплексами и ледовым дворцом. Казанскому социальному приюту для детей и подростков «Гаврош» оказана благотворительная помощь в размере более 276 тысяч рублей. На эти средства оформлена гостевая комната, где родители могут встретиться со своими детьми, оборудованы новой мебелью обеденный и актовый залы, кабинет трудовой терапии, классная комната.

Напомним, что Республиканский проект «Сможем вместе» инициирован Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ при поддержке депутатов Государственного Совета РТ и Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».