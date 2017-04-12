Пропавший без вести мужчина – 80-летний Виталий Мягченков. Он ушел из дома в сентябре 2016 года, отправившись за грибами рядом с селом Бело-Безводное Зеленодольского района, сообщает пресс-служба УМВД РТ по Казани.

С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Тем не менее, полиция не прекратила его поиски. Внешне он выглядит на 80 лет, рост около 175 см, глаза голубые, волосы седые. Уходя из дома, мужчина был одет в черную куртку на молнии и коричневые брюки. Помочь в поисках полицейские призывают неравнодушных граждан.

Любую информацию о его возможном местонахождении следует сообщать в отдел полиции «Восход» по телефонам: 555-75-30, 236-78-14, 294-50-24.