19 апреля откроются билетные центры в городах Кубка конфедераций.

Рабочую поездку в Казань совершил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Виталий Мутко. На стадионе «Казань Арена» он провел совещание по подготовке и проведению тестовых мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017 года, сообщает ИА «Татар-информ». Представители оргкомитета и федеральные органы приехали, чтобы убедиться в готовности Казани.

«Мы ещё раз ознакомились с пропускной способностью аэропорта, осмотрели гостиницы, тренировочные поля - всё в высокой степени готовности, проблем нет. По стадиону могу сказать, что он никаких тревог не вызывает. Накануне мы получили справку от экспертов ФИФА об удовлетворительном состоянии газона. Остальная работа касается в основном вопросов, связанных с пропускным режимом, установлением систем идентификации болельщиков, обеспечением условий для работы прессы, центра волонтёров и стюардов», - сказал вице-премьер РФ.

Ранее Виталий Мутко заявил, что главной проблемой подготовки к Кубку конфедераций и ЧМ остается низкая реализация билетов.

Сегодня он подчеркнул: «Мы рассчитываем на то, что наши российские болельщики привыкли покупать билеты в соответствующих билетных центрах. И открытие 19 апреля билетных центров в городах Кубка конфедераций все же подстегнут эти продажи».

На сегодня продано 211 тыс. билетов. Около 30 тысяч из них приобрели иностранные болельщики.

«Международным экспертам нравится Казань. Они отмечают качественный стадион: он очень комфортный и удобный, хорошие отсеки для футболистов, соответствующие условия для журналистов. Плюс - здесь обученный персонал, имеющий опыт работы при проведении футбольных матчей. К тому же Казань провела Универсиаду-2013 и Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. Город обладает колоссальной инфраструктурой», - подытожил В. Мутко.