Отключение водоснабжения связано с заменой трубопровода и замены запорно-регулирующей арматуры и участка водопровода.

Таким образом, воды не будет с 9.00 17 апреля до 9.00 18 апреля в доме №32 по ул. Бигичева, сообщается на сайте мэрии Казани.

С 9.00 18 апреля до 23.00 19 апреля водоснабжение прекратится по адресам: ул. Бондаренко, 1, 3; ул. Короленко, 30, 30б; ул. Чуйкова, 2, 2а, 2б, 2б/1, 2в, 2д, 2 блок а, 2 блок б, 2 блок в, 2 блок г, 2 блок д, 6, 6 а, 6б, 6в, 6г. Также в этот период будет понижено давление воды до 1,5-2 атмосфер по адресам: ул. Воровского, 1-19; ул.Восстания, 1/79-29, 2/81-26; ул. Гагарина, 2/91-22, 35а, 39а, 59а-81/23; пр. Ибрагимова, 1-37; ул. Коллективная; ул. Короленко, 32-58а, 79/1-113; ул. Октябрьская.