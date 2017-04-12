Сотрудникам полиции показалось странным поведение пассажира.

8 апреля в Кировском районе Казани сотрудники ГИБДД изъяли более 5 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Полицейские остановили иномарку на одном из пунктов КПП. Им показалось странным поведение пассажира. Было принято решение произвести досмотр автомобиля. В салоне были обнаружены шприцы, а также пакет с кристаллическим веществом.

Задержанные сознались, что ездили в Подмосковье, чтобы приобрести наркотические средства. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере».