В полицию Казани поступило заявление от мужчины. Потерпевший сообщил, что стал жертвой кражи из автомобиля.

Так, злоумышленник, разбив заднее стекло автомобиля, украл автопылесос, музыкальную колонку и бортовой компьютер. Сотрудники полиции задержали злоумышленника через пару дней после преступления. По словам 22-летнего задержанного, на кражу он пошел спонтанно, кроме того был выпившим.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Казани, пока идет следствие, молодой человек находится под подпиской о невыезде.