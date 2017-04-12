Перед судом предстал 25-летний житель Вятских Полян Ильдар Саллямов, который обвиняется в преступлении, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Вечером 26 октября 2016 года подсудимый напал на женщину возле н.п. Федоровское. Мужчина, угрожая физической расправой, надругался над прохожей.

В суде Саллямов свою вину не признал.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, подсудимый понесет наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.