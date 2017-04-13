Победа не всегда бывает убедительной. Но на этот раз казанцы стремились сыграть так, чтобы затем в контрольных матчах в преддверии игр плей-офф набраться психологической уверенности. И это им удалось. Лэнгфорд по обыкновению набрал 19 очков, 18 – у Колома, 14 очков у Уильямса: + 6 подборов + 3 блок-шота. Даже Павел Антипов набрал 13 очков.