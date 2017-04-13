Волейболисты казанского «Зенита» сумели и во втором матче «Раунда шести» в Белгороде переиграть «Белогорье» в трех партиях – 3:0 (25:22, 30:28, 25:21).

Первая партия сложилась для казанцев более чем удачно: Леон и Андерсон «убили» хозяев, несмотря на неистовую поддержку трибун – 22:25. В концовке второй партии показалось, что хозяева смогут вернуться в игру, но «Зенит» на сегодня велик – 28:30 и 0-2. Играть еще оставалось время, а вот выиграть у «Белгорода» не получалось в общей гонке даже при счете в четвертом сете 25:0.

Но и его не случилось – 25:21 и 3-0 – «Зенит» пакует чемоданы в Рим, в «Финал четырех», который пройдет в конце апреля.