«Ак Барс» по традиции примет участие в Кубке губернатора Нижегородской области

Как сообщает официальный сайт нижегородского «Торпедо», казанский «Ак Барс» в это межсезонье с 1 по 7 августа примет участие в традиционном турнире на призы губернатора Нижегородской области.

Помимо «Торпедо» и «Ак Барса» в турнире примут участие «Салават Юлаев», «Автомобилист» из Екатеринбурга, московский «Спартак» и новокузнецкий «Металлург». 1 августа казанцы сыграют с «Автомобилистом», 2 августа – с «Торпедо», 3 августа - с «Салаватом Юлаевым», 5 августа – С «Металлургом», а 6 августа с московским «Спартаком».

Рустэм КУЛЕЕВ

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