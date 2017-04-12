Апрель занимает особое место по обилию народных примет, которые находят свое подтверждение в реальной жизни. Об этом рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Видимо, из-за непреодолимого желания приблизить чудо весенних преобразований для каждого дня апреля можно найти народные приметы, говорящие о будущей погоде и ожидаемом урожае.

14 апреля отмечают день Марьи, который называют: «Марья - зажги снега, заиграй овражки». Наши предки говорили, что Марья начинает половодье, даже за колодой (под кустом) снег уже растаял. Замечали: если разлив случится на Марью, то травы будет много. А если в половодье ясные ночи, то это предвещало погожую погоду во время уборки.

15 апреля - день Тита Ледолома и Поликарпа. Согласно народным приметам, если в это время хорошая погода и ясное небо, значит, лето будет теплым и урожайным. В этот день активно каркают вороны и кричат глухари.

В день Тита Ледолома с интересом следили за состоянием льда на реках. Если лед плывет по реке, год будет хорошим, а если потонет - тяжелым. К этому времени по народным приметам вода уже активно разливается. С этого дня пчеловоды начинали прислушиваться к ульям, не начали ли гудеть пчелы. Если было тепло, ульи выставляли на улицу.

16 апреля - день Никиты Водопола. Близко к этой дате обычно происходит максимальный разлив рек и озер. Исстари в половодье на Никиту любили наблюдать, как, сметая все на пути, идет вешняя вода, проворные ручьи клокочут, поблескивают на солнце, сбегая в лощины и овраги.

Приметы на Никиту были очень важны для рыбаков. Считалось, что в этот день просыпается водяной, от милости которого зависел улов. Если ко дню Никиты лед на реках не прошел, то лов рыбы обещал быть плохим. Если лед все-таки тронулся, были надежды на лучшее.

Народная мудрость справедливо подмечает, что «апрель водою славен». Ведь для природы вешние воды обеспечивают запасы воды в почве: «в апреле разлив - богатая пашня», «где в апреле вода, там в июле лужица».

Нынче погодные условия марта и начала апреля замедлили скорость таяния снегов, половодье проходит спокойно, в нормальные сроки. Повышение температуры к 10 апреля привело к разливу малых рек, уровни в которых повысились на 1 - 2,5 метра. Разрушение ледового покрова на малых реках Татарстана обычно происходит в конце марта - начале апреля. Подъем воды, как правило, бывает достаточно быстрым и достигает максимума к началу второй декады апреля. На большинстве рек пиковые уровни держатся недолго, затем следует медленный спад.

Отметка уровня воды в Куйбышевском водохранилище у поста «Верхний Услон» близ Казани сейчас удерживается на отметках, близких к 51 метру, что почти на 2 метра ниже отметки прошлого года.