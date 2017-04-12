С 21 по 26 апреля в Национальном музее РТ в Казани пройдет республиканская акция «Музейная весна Татарстана».



Каждый день гостям будет представлена интересная программа. Причем в течение недели желающие смогут посетить музей бесплатно.

Акция стартует 21 апреля с торжественного мероприятия «Я - гражданин России! Мин - Татарстан баласы!», которое пройдет во всех музеях республики, паспорта юным гражданам вручат известные люди Татарстана, сообщается на сайте Национального музея РТ.

Традиционная «Библионочь» пройдет 22 апреля с 12.00 до 24.00. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и играх.

23 апреля в Национальном музее РТ и его филиалах - Литературно-мемориальном музее А.М.Горького и Музее Е.А.Боратынского - пройдет экологическая акция«Эко-бум». Сотрудники музеев и активисты молодежного экологического движения РТ высадят саженцы деревьев на территории музеев.

В этот же день в залах Национального музея РТ состоится акция «Дорога домой». В программе: выставка кошек, консультации специалистов-ветеринаров, викторина добра, мастер-классы по аквагриму и мехенди.

24 апреля для всех посетителей будет презентована программа от Дома дружбы народов РТ под названием «Народы Татарстана».

Экологическую тему 25 апреля продолжит программа Городского детского эколого-биологического центра Казани и дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор». В программе - чтение стихов татарских поэтов иностранными студентами КФУ.

26 апреля в рамках межмузейной акции пройдут мероприятия, посвященные дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и Дню родного языка.