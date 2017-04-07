В это воскресенье православные празднуют Светлую Пасху. А значит, будут готовить особенно вкусные блюда, которые к тому же выглядят нарядно. Возможно, читателям «КВ» понравятся кулинарные рецепты, которые мы подобрали.



Мясо, запеченное с овощами

Ингредиенты: кусок филе индюшатины (или телятины) - 1 - 1,5 кг, помидоры - 3 шт., болгарский перец - 2 шт., масло сливочное - 200 г, чеснок - 3 зубчика, аджика - 1 ст. ложка, тертый сыр - 2 ст. ложки, майонез - 2 ст. ложки.

Маринад: лимонный сок - 1 ст. л., соевый соус - 2 - 3 ст. л., горчица - 1 ст. л., оливковое или растительное масло - 2 ст. л.

Филе должно быть ровным, тонкие края лучше отрезать. На мясе сделать поперечные глубокие надрезы (но не дорезая до конца). Смешать компоненты для маринада и смазать мясо со всех сторон и в надрезах, по вкусу посолить, поперчить. Оставить филе мариноваться на 10 - 12 часов. Смешать сливочное масло с чесноком, аджикой и убрать в холодильник.

Перед запеканием нарезать помидоры и сладкий перец на кольца, заполнить ими надрезы в филе. Туда же отправить кубики остывшего сливочного масла. Мясо завернуть в фольгу и выпекать в разогретой до 180 - 200 градусов духовке 1,5 часа. Готовое мясо освободить от фольги, смазать майонезом, посыпать тертым сыром и запекать еще 30 минут до появления румяной корочки. На гарнир - отварной картофель или рис.

Салат «Красная шапочка»

Этот салат внешне очень красивый, поэтому лучше готовить его порционно в прозрачных креманках.

Ингредиенты: вареные яйца - 4 шт., филе слабосоленой сельди - 2 половинки рыбы, оливки - 0,5 банки, икра красная (можно имитированную) - 1 баночка, лук зеленый - 1 пучок.

Для соуса: вареные картофелины - 3 шт., майонез - 200 г, сок одного лимона.

Вначале готовим соус. Отварные в мундире картофелины почистить и помять, чтобы получилось пюре (можно в блендере). После добавить майонез, лимонный сок и взбить в блендере. Должна получиться пышная масса.

Сельдь нарезать на кусочки, яйца очистить и нарезать на ломтики.

На дно каждой креманки положить по 2 чайные ложки соуса, затем 3 яичных ломтика, вслед кусочки филе. Полить соусом. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком и сверху сделать шапочку из красной икры.

Приятного аппетита!