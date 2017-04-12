Популярный ведущий информационной программы ТНВ «Новости Татарстана» (12+) Алексей Калиничев временно стал «диктатором». Именно так 8 апреля называли популярных в Татарстане людей разных профессий - звездных дикторов, которые озвучивали контрольный текст во время Тотального диктанта.



Алексей Калиничев читал тем, кто в этот день решился проверить свои знания по русскому языку на площадке, организованной в «Татмедиа».

Писать текст под диктовку популярного телеведущего собралось почти сто человек - именно такое количество людей вмещает брифинг-зал «Татмедиа», где и проходил Тотальный диктант.

«Алексей - не просто медийная личность, популярный телеведущий и известный актер. У него прекрасная дикция, очень красивый голос, и он умеет работать с большой аудиторией», - объяснили свой выбор Алексея Калиничева в качестве «диктатора» организаторы площадки.

В столице Татарстана практически все 50 площадок, подготовленных под проведение акции, были заполнены на 80 процентов, что считается отличным результатом.

Самые большие площадки в этот день работали в КФУ и Доме дружбы народов РТ. К проведению Тотального диктанта также присоединились АО «Татмедиа», НКЦ «Казань», роботехнопарк Navigator\campus, Иннополис, КНИТУ-КАИ, КГМУ, КНИТУ-КХТИ и другие вузы, Центральная библиотека, Национальный музей РТ.

Текст Тотального диктанта написал известный писатель, сценарист, историк, лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Леонид Юзефович.

По итогам прошлогодней акции на пятерку диктант написал всего 1 процент татарстанцев, отважившихся на экзамен по русскому языку.

Результаты Тотального диктанта можно узнать на официальном сайте totaldict.ru.

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