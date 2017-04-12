Спортивный журналист Владимир Тамбов, много лет сотрудничающий с «Казанскими ведомостями», стал автором книги «Женщина для профессионала» .



Владимир Геннадьевич почти 20 лет руководил пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС, и вполне логично, что главными героями его книги стали спортсмены. Но это не просто рассказы о спорте, а скорее баскетбольный роман и баскетбольные детективы. Жанр нескольких произведений можно определить как мистический детектив.

- Все сюжеты - это моя выдумка, но тем не менее у каждого рассказа есть реальная основа, свои реальные прототипы. Например, эпизод, когда игрок случайно забросил трехочковый мяч в собственную корзину на последних секундах матча и его команда, которая до этого вела в счете, проиграла. Такое было в действительности в 2000 году, в матче чемпионата России ЦСКА - УНИКС. Защитник армейцев, пытаясь спасти уходящий за пределы площадки мяч, забросил его в корзину своей команды, - рассказал Владимир Геннадьевич. - Сюжет детектива «Вавилонская башня» тоже возник не на пустом месте. Не секрет, что некоторые команды для достижения победы прибегали к услугам магов, экстрасенсов, колдунов. На чемпионате мира в 1998 году в Афинах я сам был свидетелем необычных событий. В составе нескольких команд были люди, к баскетболу никакого отношения не имеющие. Во время матча они сидели на скамейке запасных и пристально смотрели друг на друга такими взглядами, которые выдержать невозможно. Было видно, что между ними идет настоящая битва. Удивительно, что в это время ни одна команда не могла забить ни одного мяча. Все броски летели мимо кольца.

Также реален случай отравления российской сборной в середине 90-х годов в Греции. В питьевую воду было введено отравляющее вещество. До сих пор непонятно, кто и как совершил это преступление. Но из всей команды на матч смогли выйти всего 5 человек, и они, конечно, проиграли.

- Почему в современной художественной литературе так мало книг о спорте, спортсменах?

- Таких книг действительно почти нет. У писателя Льва Кассиля еще до войны, в 1937 году, вышел роман «Вратарь республики». Сколько ребят, прочитав эту книгу, по-настоящему увлеклись футболом! С тех пор я не встречал подобных произведений о спорте. Хочу поблагодарить президента УНИКСа Евгения Борисовича Богачева за то, что он поддержал литературу такого типа и профинансировал издание моей книги.

Сейчас делается попытка популяризовать спорт через кино. Многие смотрели нашумевший фильм о звезде хоккея Валерии Харламове «Легенда №17». Но даже неискушенный в хоккее зритель может заметить там много фактических ошибок.

- Кстати, ваши рассказы и роман очень кинематографичны, в них есть запоминающиеся герои, интрига, загадки, динамичный сюжет…

- Если у кинематографистов возникнет идея снять такое кино, буду только рад. Сегодня кино - один из самых доступных и эффективных способов воздействия на молодое поколение. У молодежи должны быть герои, и пусть это будут спортсмены - целеустремленные, надежные, благородные люди. Такие герои будут ребятам примером, как своим трудом, упорством можно достичь больших высот в жизни, как важно быть благодарным своим тренерам и верным своей команде.