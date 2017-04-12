На днях в Казань из Парижа вернулся Молодежный симфонический оркестр Татарстана. Юные музыканты выступили с сольным концертом в Диснейленде. Эта сказочная поездка - приз за победу в прошлом году на международном фестивале Grand Prix Festival Svatek jara, который проходил в Праге.

Путешествие на автобусе от Казани до Парижа и обратно оказалось интересным.

- Дорога заняла три дня. Ехали мы через Брест. Там нас поселили в уютном пансионате, очень тепло встретили, вкусно накормили. И мы решили на обратном пути в знак благодарности дать там концерт, - поделилась впечатлениями руководитель оркестра, заслуженный работник культуры РТ Светлана Лось. - В Париже были три дня. В первый день нам организовали пешеходную экскурсию по историческому центру города, мы поднялись на Эйфелеву башню, поплавали на кораблике по Сене. Во второй день поехали в Диснейленд. Там есть не только аттракционы, но и большой современный концертный зал, где и состоялся наш концерт. Специально для выступления в Париже мы подготовили программу из произведений русских и французских композиторов.

Наши ребята могли целый день кататься на всех аттракционах абсолютно бесплатно. А вечером было лазерное шоу с салютами, музыкой. На стене замка оживали любимые герои диснеевских мультфильмов. Ничего более красочного, зрелищного мне видеть не приходилось. После шоу потрясенные дети признавались, что это лучший день в их жизни. На следующий день нас ждал Лувр. Организаторы фестиваля позаботились о билетах заранее, и мы попали в Лувр без проблем. Посмотрели Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и конечно Джоконду Леонардо да Винчи.

После Парижа оркестр выступил в Праге на фестивале Grand Prix Festival Svatek jara. Концерт проходил в самом центре Праги, на сцене театра «Гиберния». Как победители прошлогоднего фестиваля казанские музыканты выступали вне конкурса. Они представили большую программу из семи произведений. Ребята сыграли настолько замечательно, что жюри приняло решение вручить Молодежному симфоническому оркестру Татарстана приз - 3 тысячи евро на круиз по

Средиземному морю. Конечно, этих денег на путешествие для всего большого коллектива не хватит. Руководство коллектива будет искать спонсоров и меценатов, чтобы все оркестранты смогли отправиться в круиз.

На обратном пути оркестр выполнил свое обещание - дал концерт в пансионате под Брестом. Решили играть даже несмотря на то, что с ними не было дирижера Михаила Мосенкова, который вылетел из Праги в Казань самолетом. Любой музыкант скажет: если оркестр слаженно играет без дирижера - это высший пилотаж. И у ребят получилось!