За первую неделю санитарно-экологического двухмесячника «#ЭКОвесна2017», который стартовал в Татарстане 1 апреля, надзорными органами выявлено почти 500 нарушений, составлено около 300 протоколов. Выявлено 210 мест несанкционированных свалок, половина из них уже ликвидирована.

Особое внимание этой весной уделяется санитарному состоянию Казани. Столица в очередной раз в ожидании крупных спортивных мероприятий мирового масштаба - Кубка конфедераций FIFA - 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA - 2018.

В Казани с 1 апреля выявлено 24 нарушения, связанных с экологией. К административной ответственности привлечены два юридических, два должностных и два физических лица, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Информация о выявленных гражданами республики нарушениях поступает по всем каналам связи - по интернету, электронной почте, горячей телефонной линии (8-843) 267-68-67, «Народному контролю», «Школьному экопатрулю», WhatsApp и Telegram.

Уже в первые дни в общественную приемную поступило 118 обращений. Все выявленные общественниками, школьниками и студентами места несанкционированного размещения отходов заносятся в геоинформационную систему «Экологическая карта Республики Татарстан». Эта информация доступна в сети «Интернет» в режиме онлайн.

В социальных сетях запущен конкурс «#ЭКОвесна2017». Там же в ближайшее время будет дан старт акции-флешмобу «#ЭКОвызовпринят». Участники субботника или акции по очистке территорий будут выкладывать фото мероприятия в соцсетях с хештегом #эковызовпринят #ЭКОвесна2017 и добавлять друга или группу людей, кому передают эстафету.