В преддверии съезда народов Татарстана мы продолжаем знакомить читателей с представителями народов мира, проживающими в нашей республике. Руководитель Центра по развитию культурных связей Татарстана и Индии Иштиак Ахмад Гилькар рассказал, как Индия и Татарстан развивают дружественные связи, почему многие индийцы хотят приехать в Казань и чем схожи наши национальные кухни.

- Когда вы приехали в Россию?

- Я приехал в Россию в 1994 году. До этого несколько лет учился на Украине по специальности «инженер-технолог». В это же время начал учить русский язык. С самого начала стал работать в Казани. Бизнес, в котором работал на тот момент, был связан с медициной, а Казань довольно известна своим медицинским направлением. Поэтому я решил остаться и работать здесь. Потом судьба сложилась так, что тут и женился.

- Расскажите о Центре по развитию культурных связей Татарстана и Индии.

- В Доме дружбы народов мы часто проводим различные мероприятия. Отношения между Индией и Россией уходят корнями далеко в прошлое. Это очень старые связи. Культурный центр был образован еще до того, как я приехал в Россию. В этом году мы отмечаем 70-летие дипломатических отношений между Индией и Россией. Это особенная для нас дата, будем отмечать ее 15 апреля. На мероприятии мы представим казанцам нашу страну, потому что многим людям действительно интересны наши традиции и культура. Также недавно у нас проходил индийский фестиваль кино, организовать который помогло Министерство культуры РТ.

- Как вы считаете, каковы перспективы развития отношений Индии и Татарстана?

- У нас очень дружественные и доверительные отношения с Татарстаном, помогающие развивать совместные проекты и проводить мероприятия. Каждые два года в Казань из Индии приезжает посол, периодически мы обмениваемся делегациями. Поэтому я считаю, что Татарстан играет огромную роль в построении хороших дипломатических отношений между Россией и Индией. В наших местных журналах и газетах мы часто рассказываем о Татарстане. Индийцы порой думают, что Татарстан - это не часть России, а отдельная страна.

- Развивается ли сейчас совместный туризм?

- Такая крепкая связь Индии и Татарстана, несомненно, приводит к развитию совместного туризма. Мы хотим показать разностороннюю Индию, ведь Индия - это не только Гоа. Культура северной, южной и центральной Индии разная, каждая имеет свои особенности, традиции. Еще интересно развитие медицинского направления, в частности йоги. У Индии есть много чего, с чем она хочет поделиться с Татарстаном.

- Похожи ли культуры Индии и Татарстана?

- Индия такая же многообразная и многонациональная, как и Татарстан. Татарстан, конечно же, великолепный пример того, как разные общества могут сосуществовать и жить дружно, имея при этом разные традиции, вероисповедание и язык. Это во многом благодаря тому, что руководство республики уделяет этому серьезное внимание. Татарстанцы очень любят нашу культуру, и эта симпатия взаимна. Пару лет назад мы отправили студентку, жительницу Казани, на обучение в Индию. Уже в этом году она заканчивает учебу по преподаванию танцев.

- Ваш центр наверняка поддерживает связи со студентами из Индии, которые учатся в Казани.

- В Татарстане обучается более тысячи индийских студентов. Все студенты связаны с нашим центром. Они также принимают участие в мероприятиях. Наш центр есть не только в Казани, но и в Набережных Челнах, Бугульме, Нижнекамске. Там же находятся студии танца. Есть даже группа маленьких детей - от 6 лет. Студенты часто обращаются к нам за помощью. Например, спрашивают, как им пожениться здесь. Мы их направляем в посольство, подсказываем ответы на многие вопросы. Кстати, многие студенты из Индии, которые учились в Казани в медицинском университете, сейчас работают даже в Англии.

- Национальная кухня Индии - это особая культура…

- Как и татарская! Да, у нас очень интересная кухня. Есть несколько блюд, которые похожи на татарские. Например, у вас есть эчпочмак, а у нас это самоса. Когда в Казань приезжала моя мама, я ее угощал губадией. Попробовав, она очень удивилась, подумав, что я приготовил наше национальное блюдо. Но я объяснил, что это блюдо татарской кухни. Дело в том, что и у нас есть подобное. А еще здесь делают лепешки из теста, которые тоже очень похожи на наши. Я очень люблю татарскую кухню, люблю пельмени. Индийская кухня хоть и может быть островатой для татарстанцев, но на самом деле здесь я видел людей, которые едят блюда намного острее наших. Казанцы интересуются индийской кухней. Мы хотим провести мероприятие, посвященное национальной кухне Индии. Будем показывать мастер-классы по приготовлению различных блюд.

- Вы говорили об уникальности Казани и Татарстана. В чем, по-вашему, она заключается?

- Казань - особенный город в том плане, что люди из самых разных стран мира чувствуют себя здесь замечательно. Татары, на мой взгляд, очень доброжелательный народ. Здесь на одной территории есть и мечети, и православные церкви, и даже индийские храмы встречаются. В этом плане город действительно уникален. Когда сюда приезжают гости из Индии, они удивляются, как в небольшом Доме дружбы народов так мирно и дружно сосуществуют представители разных стран мира. Я думаю, это соседство создает удобства для всех наций, проживающих в Татарстане. Мы совместно можем решать какие-то вопросы или проблемы. Это достаточно уникальное явление и отличный пример для других. Я много общаюсь с людьми из других стран, и все они отмечают эту уникальность. Мне нравится, что я живу в городе, который действительно развивается. Он сильный, динамичный и дружественный. Таким, наверное, ему и следует быть, ведь он находится в центре - на границе Европы и Азии.

- Расскажите о своей семье.

- У меня есть сын и дочь. Я по мере возможности учу их индийскому языку. Но все равно, чтобы хорошо знать тот или иной язык, нужно жить в языковой среде. Думаю, со временем они поедут в Индию, чтобы и там поучиться. Моя дочка немного говорит по-татарски, хотя ее никто этому не учил. Это благодаря тому, что она общается со сверстниками в школе. В будущем она хочет стать журналистом. Я поддерживаю ее желание, так как это ей пригодится в жизни. Считаю, очень важно то, как наши дети будут продолжать традиции, развивающиеся сегодня. Ведь в школах учатся дети разных национальностей, и это не мешает им мирно жить и общаться. Татарстан в этом является хорошим примером.