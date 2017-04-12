Но недолго радовались жители микрорайона. Перед самой Универсиадой 2013 года стали дорожку нашу переделывать: всю разобрали и заново сложили. Даже сделали какое-то подобие ступенек. Но совсем не то, что было! Асфальт сразу же стал сползать по краю вбок, возле канализационного люка и на хваленых ранее ступеньках... 

Вот уже четвертый год ходим по пешеходной дорожке и думаем, кому понадобилось все это переделывать. Деньги некуда было деть? Так ведь совсем рядом дорога, которая вся в рытвинах и бесконечных лужах и прямо-таки просится в работу!

 