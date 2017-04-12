Давно хотелось написать о нашей пешеходной дорожке, что между школой №42 и татарской гимназией по Кул Гали, 13. Ее заасфальтировали где-то в 2011 году, на подъеме рядом с дорожкой сделали ступеньки. И с колясками удобно было проехать, и спуститься по ступенькам, когда скользко.

Но недолго радовались жители микрорайона. Перед самой Универсиадой 2013 года стали дорожку нашу переделывать: всю разобрали и заново сложили. Даже сделали какое-то подобие ступенек. Но совсем не то, что было! Асфальт сразу же стал сползать по краю вбок, возле канализационного люка и на хваленых ранее ступеньках...

Вот уже четвертый год ходим по пешеходной дорожке и думаем, кому понадобилось все это переделывать. Деньги некуда было деть? Так ведь совсем рядом дорога, которая вся в рытвинах и бесконечных лужах и прямо-таки просится в работу!



