Онлайн-школа татарского языка «Ана теле» была создана в 2012 году. Это дистанционная образовательная программа для желающих изучить татарский язык как в России, так и за рубежом. За пять лет ее существования обучение прошли 49 тысяч человек, среди которых 1700 иностранных пользователей из 57 стран мира. В этом году школа празднует свой первый юбилей.

Как рассказала руководитель центра онлайн-школы обучения татарскому языку «Ана теле» КФУ Кадрия Фатхуллова, в программе проекта на сегодняшний день имеется 9 уровней обучения. Курс включает занятия по произношению, письму, грамматике, а также онлайн-словарь, материалы для проведения уроков группового общения по каждому разделу. При успешном завершении каждого уровня обучающемуся выдается соответствующий сертификат, передает ИА «Татар-информ».

Разговорные уроки проводятся с преподавателями и носителями татарского языка. По мнению разработчиков методологии, это создает условия для овладения татарским языком как средством реальной коммуникации. «Ана теле» - это возможность изучать язык 24 часа в сутки 7 дней в неделю в любой точке мира.

Кстати

Татарский язык - это второй по распространенности язык Российской Федерации. На нем говорят свыше 7 млн человек в мире, в том числе 5,4 млн жителей России. Онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана теле» создана по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в связи с многочисленными обращениями граждан РТ и соотечественников, проживающих за пределами Татарстана и России и желающих учить родной татарский язык.