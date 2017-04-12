На XV сессии Казанской городской Думы депутаты рассматривали 8 вопросов. Основное внимание было уделено исполнению муниципального бюджета в 2016 году и выполнению прогнозного плана приватизации муниципальной недвижимости, рассчитанного на 2014 - 2016 годы.

Бюджет города Казани на 2016 год был изначально утвержден решением Казанской городской Думы в объеме почти 19,5 млрд рублей. Но за счет дополнительных финансовых вливаний в виде остатков субвенций, субсидий, увеличений налоговых и неналоговых доходов он вырос еще на пару-тройку миллиардов. Таким образом, конечная утвержденная депутатами сумма городского бюджета составила почти 22,5 млрд рублей.

Более половины доходов, поступающих в городскую казну, - это налоговые сборы - почти 60%. Среди всех налоговых доходов 91,2% занимают налог на доходы физлиц (свыше 4 млрд рублей), земельный налог (почти 3,5 млрд рублей) и налоги на совокупный доход (почти 2 млрд рублей).

Неналоговые доходы составили почти 23% от общего объема собственных доходов, это чуть больше 3 млрд рублей.

Помимо прочего в городскую казну поступили безвозмездные перечисления от предприятий и организаций столицы в объеме 27 млн рублей и доходы от возврата муниципальными бюджетными и автономными учреждениями субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 143,9 млн рублей.

Поступившие в бюджет города доходы позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, перечисление субсидий автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий, а также профинансировать все социально значимые расходы.

Израсходовали муниципальные средства в 2016 году почти по плану - около 21 млрд рублей (96,9% плановых значений). На содержание аппарата управления направили почти 1 млрд рублей, на обеспечение деятельности избирательной комиссии - 7,5 млн рублей.

Более 1 млрд рублей было потрачено на решение общегосударственных вопросов: содержание муниципальных казенных учреждений, выполнение переданных государственных полномочий, капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы и др.

Среди муниципальных расходов - содержание и ремонт укрепленных берегов и дамб с искусственными насаждениями и без них, а также плотин. Общая сумма, выделенная на эти цели, - 2,5 млн рублей.

На транспортные нужды в Казани в 2016 году было потрачено почти полмиллиарда рублей, на дорожное хозяйство - почти 1,5 млрд рублей, в том числе на капитальный ремонт улично-дорожной сети - 2,2 млн рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили почти 2,5 млрд рублей. На финансирование жилищного хозяйства из муниципального бюджета было направлено свыше 1,5 млрд рублей, из которых почти 400 млн рублей - на капитальный ремонт многоквартирных домов, свыше 1 млрд рублей - на переселение граждан из аварийного жилья, 1,3 млн рублей - на текущий ремонт муниципального жилищного фонда, 300 тысяч рублей - на оснащение индивидуальными приборами учета и изготовление отчетов о рыночной стоимости жилых помещений.

Коммунальные расходы городской казне обошлись почти в 8 млн рублей. Свыше 5 млн рублей было израсходовано на подведение инженерных коммуникаций к подростковым клубам, свыше 2 млн рублей - на оказание банных услуг льготным категориям граждан.

Расходы по подразделу «Благоустройство» составили почти 1 млрд рублей. Из них свыше 75% было направлено на текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения, зеленых насаждений, фонтанов, модульных туалетных павильонов, систем полива зеленых зон, малых архитектурных форм, ликвидацию стихийных свалок, цветочное и новогоднее оформление города, утилизацию снега.