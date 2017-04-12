Вам доводилось встречать супружеские пары, проживших вместе в любви и согласии 70 лет? Согласитесь, явление это очень редкое. Корреспондентам удалось не только повидать, но и поговорить с такой уникальной парой. 12 апреля супружеская чета Хайрутдиновых из Казани отметила свою благодатную свадьбу.



Весна 1947 года. Страна только-только начала приходить в себя после тяжелейших военных лет. 29-летний Фарах Хайрутдинов вернулся в родной край, тогда еще именуемый ТАССР - Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика. У молодого военного грудь в медалях и орденах, выправка офицерская. Как-никак фронтовой разведчик из личного расположения самого Маршала Советского Союза Георгия Жукова, прошел не одну войну - от Халхин-Гола до Великой Отечественной. Вместе с маршалом Победы дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге. Вернулся домой, и было одно желание: жить!

24-летняя Амина в далеком 1947 году уже жила в Казани. Но перед этим была война. Девушка работала проводницей на санитарных поездах, сопровождала раненых, много раз доводилось бывать под бомбежками, видеть кровь, ужасные раны, смерть. Был случай - задержала вражеского диверсанта. Амина заметила, что у одного из ехавших в поезде солдат обувь не такая, как у всех. Доложила начальнику состава, подозрительного типа задержали, обыскали и нашли зашитый в гимнастерке немецкий паспорт.

И вот она - вторая послевоенная весна! Видимо, на небесах сложилось так, что в это время встретились Фарах и Амина. Он высокий, статный, мужественный. Она хрупкая невысокая красавица с длинной, чуть ли не до колен, косой.

- Я сразу заприметил ее, - говорит Фарах Хайрутдинович. - Разве можно было пройти мимо?! Полюбил и предложил выйти за меня замуж. Она не отказалась.

- Фарах мне понравился с первого взгляда, - говорит Амина Фатыховна. - Немногословный, серьезный, надежный - чувствовалось, что за ним как за каменной стеной. Оно и понятно: за спиной столько испытаний, ответственных заданий, военная служба под началом маршала Жукова. Какому-нибудь пустослову Жуков свои часы не подарил бы в награду.

12 апреля 1947 года молодая пара зарегистрировала свой брак в Казанском управлении ЗАГС. И началась обычная мирная жизнь. Фарах Хайрутдинович стал служить в рядах МВД и дослужился до звания полковника. Амина Фатыховна всю жизнь проработала в системе торговли. Вместе они родили и воспитали двух дочерей и сына, которые им в свою очередь подарили четырех внуков, а те - семь правнуков.

Семья Хайрутдиновых сейчас очень большая и дружная. Любят они собираться, любят принимать гостей. Стараются все праздники проводить вместе.

- Секрет крепости нашей семьи - в наших родителях, - считает дочь Равия Фараховна. - Мы ведь все брали от них: как надо друг друга уважать, ценить, прислушиваться к близким, считаться с их мнением. Здесь же, я думаю, кроется и секрет такого долгого супружеского союза мамы и папы. У отца выдержанный, спокойный характер. Он не привык кидаться словами. Мама эмоциональная, порывистая. Они хорошо дополняют друг друга, и поэтому смогли прожить столько лет вместе и не надоесть друг другу. Отец по своей службе поздно приходил с работы, поэтому нашим воспитанием большей частью занималась мама. Но она смогла нам привить безграничное уважение к отцу. А он в свою очередь своим примером показывал, как надо относиться к любимой женщине: заботливо, бережно и в некоторых моментах снисходительно.

Кстати

Фараха и Амину Хайрутдиновых с 70-летием совместной жизни поздравили представители администрации Вахитовского и Приволжского районов и Приволжского ЗАГСа. Супругам вручили поздравительный адрес и ценный подарок от мэра Казани.