В Казани новоселы еще одного дома получают ключи от своих квартир. Со счастливыми обладателями квадратных метров в ЖК «Салават Купере» встретились корреспонденты «Казанских ведомостей».

Масштабная стройка, ряды башенных кранов, грохот забивающих сваи копров. Это с одной стороны улицы. А напротив - новенькие нарядные дома. Таким предстает сегодня жилой комплекс «Салават Купере». Еще разбитые, грязные дороги, трудности с общественным транспортом, внушительные пробки на выезде на федеральную трассу в Залесном. Но новоселы надеются, что через пару-тройку лет все здесь наладится. Есть садик, начато строительство новой школы (внушительный котлован уже почти готов), открылись продуктовые магазины.

Дом №13 по улице, названной в честь прославленного актера и диктора татарского телевидения Айрата Арсланова, совсем скоро заполнится счастливыми новоселами. Построили его по программе социальной ипотеки для работников бюджетных организаций, молодых семей, переселенцев из аварийного жилья и ветеранов Великой Оте­чественной войны - всего въедут в дом свыше 250 семей.

94-летняя Гульжаган Абдурахмановна Яблокова идет смотреть свою квартиру на 7-м этаже, заботливо поддерживаемая зятем. Осторожно входит в новенький бесшумный лифт, поднимающий до нужного этажа. Однушка, которая выходит окнами на поселок Осиново, встречает свою хозяйку солнечным светом. Квартира с просторной прихожей, совмещенным санузлом и немаленькой кухней.

- Хорошая кухонька, - довольна Гульжаган Абдурахмановна, - не то что в нашей хрущевке, где вдвоем не развернуться.

Бабушка внимательно осмотрела всю квартиру. Ремонту дала хорошую оценку - стены в светлых обоях, на полу линолеум под орех, красивые межкомнатные двери. Хозяйка проверила, есть ли вода в кранах, вышла на балкон полюбоваться видами. Судя по всему, ей жилье понравилось.

- Эх, доченька, как же может не нравиться, - с легкой грустью ответила Гульжаган Абдурахмановна на мой вопрос. - Вот бы пораньше ее получить. Мне сейчас уже 95-й год пошел, помирать пора, не успею пожить, порадоваться. Да и мужу моему, фронтовику, не суждено было увидеть такую светлую теплую квартиру: умер давно. Но не обидно - детям и внукам останется. Не зря же их дед воевал за лучшее будущее, всю войну от начала до конца прошел!

Среди будущих соседей Гульжаган Абдурахмановны семья Николаевых - Максим, Алина, София и Сабрина. Ключи от своей трехкомнатной квартиры они получили буквально на днях и еще не совсем осознали, что стали законными обладателями собственной жилплощади.

- Ждали квартиру долго - почти 5 лет, - рассказывает Алина. - Я работаю в бюджетной организации, и как только стало возможным, встала в очередь на соципотечную квартиру. С того момента наша семья успела вырасти вдвое - родились две дочки, и сейчас нам свое жилье как нельзя кстати. Хорошо, что они еще маленькие, ходят в детский сад, а то со школой в «Салават Купере» пока беда. Слышала, некоторым школьникам приходится добираться до своих школ с двумя пересадками в Казань. Ближайшие находятся в Осиново и Залесном, но и до них еще нужно доехать. Надеемся, что инфраструктура со временем улучшится.

Нас пригласили еще в одну квартиру на 11-м этаже в соседнем подъезде. Правда, не все журналисты рискнули подняться на такую высоту - лифт не работал. Ну а кто все-таки сделал это, смогли по достоинству оценить трехкомнатную квартиру семьи Ткачевых. Глава Михаил Ткачев работает преподавателем в одной из спортивных школ Казани, обучает детей баскетболу. До новоселья жили у родителей жены Анжелики в тесной двушке.

- Ждали свою квартиру 6 лет, - говорит Анжелика. - За эти годы родился сын Демьян, которому сейчас уже четыре с половиной года, и дочка Ориэла - ей год два месяца.

Кстати, ключи от квартиры вручили именно этой малышке. Вернее, протянули маме, но дочурка оказалась шустрее и перехватила их. И конечно же, первой нам показали детскую.

- Для детей мы отдаем самую большую комнату, а себе оставим самую маленькую, - делится планами Михаил. - Малышам расти, резвиться. Возможно, и спортивный уголок соорудим.

Если объективно, то комнаты в квартире не такие уж большие. Будущая детская не более 14 кв. метров. Зато просторные туалет, ванная комната, коридор и прихожая. Так что детям можно с играми и в прихожую переместиться. Так или иначе, молодые не расстраиваются из-за размеров комнат. Для них главное - собственное жилье. Из плюсов для жителей этого дома - система электронной передачи показаний приборов учета в управляющую компанию. Собственникам не надо самим снимать показания и носить их жилищникам. Все цифры будут указаны в счете-фактуре автоматически.

Не стоит переживать и по поводу благоустройства двора: пешеходные дорожки заасфальтированы, возле подъездов оборудованы места для цветников, их огородили кустарниками - жильцы могут высадить там цветы. Есть у дома своя игровая площадка с качелями и горками.

Кстати

С начала 2017 года по жилищным программам, реализуемым НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ», введено 38 домов на 2357 квартир, из них в Казани - 5 домов на 839 квартир.

