Движение будет ограничено в Ново-Савиновском, Кировском и Московском районах.

Проезжая часть будет закрываться планомерно. С 11 апреля по 10 мая движение будет ограничено на следующих участках: ул. Декабристов (на участке от ул. Вахитова до ул. Воровского), проспекта Ибрагимова (на участке от ул. Чистопольская до ул. Воровского), ул. Восстания (на участке от ул. Декабристов до ул. Короленко).

Также проезжая часть будет закрыта на ул. Несмелова, Большая Крыловка, Ленская, Ямашева (до ул. Короленко), Горьковское шоссе (на участке от СК «Олимпиец» до озера Лебяжье). Закрытия связаны с ремонтными работами проезжей части, сообщается на сайте мэрии Казани.