На минувшей неделе, как и во всей стране, в Казани прошла ставшая традиционной акция «Тотальный диктант».

В общей сложности в столице Татарстана в нем приняли участие 1370 человек, из которых 51 человек (около 4% от общего количества) написали диктант без ошибок. На встрече с журналистами глава Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская рассказала о некоторых особенностях прошедшего диктанта.

У большинства россиян сложности вызвали слова «коньяк» и «стерлядь», но в тексте, который диктовался в Татарстане, таковых не было. В нашем регионе для испытания использовалось другое произведение. Всего в стране было три варианта текста «Тотального диктанта». В том из них, который диктовали в нашем регионе, чаще всего допускались ошибки в словах «пьедестал» и «исполин». Также затруднения вызвало словосочетание «мороженое молоко», которое, в зависимости от обстоятельств, может писаться как с одной буквой «н», так и с двумя.