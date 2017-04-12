Сегодня в Казани прошло заседание республиканской комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития под председательством министра экономики РТ Артёма Здунова и с участием мэра города Наиля Магдеева.

По итогам рассмотрения заявок инвестиционные проекты компаний «Татклиматмаш» и «Венские вафли» для ТОСЭР Набережные Челны были одобрены, сообщает ИА «Татар-информ». Объем инвестиций компаний составит 170,48 млн рублей и 265,5 млн. рублей соответственно.

«Компании будут располагаться в КИП «Мастер», уже заключен договор аренды, – прокомментировал заместитель руководителя исполкома Набережных Челонов Эльдар Тимергалиев. – Новых инвесторов привлекают льготы ТОСЭР Набережных Челнов и дешевизна арендных площадей. Компания «Татклиматмаш» на первом этапе развития будет производить климатические оборудование, а «Венские Вафли» займется производством пирожных макарун в промышленном масштабе».

Татклиматмаш является производителем климатических установок из Московской области. В ТОСЭР эта компания планирует создать 33 рабочих места. ООО «Венские вафли» – производитель кондитерских из Набережных Челнов. В рамках ТОСЭР компания создаст 53 рабочих места.