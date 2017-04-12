В Казани состоится чемпионат мира по пляжному гандболу.

Чемпионат мира состоится летом 2018 года, сообщается на сайте мэрии города. Турнир будет проведен сразу после чемпионата мира по футболу, который также состоится в 2018 году. Отметим, что изначально турнир должен был пройти в Сочи, но затем было решено, что гандбольный праздник состоится именно в Казани. В первую очередь это связано с тем, что спортивная инфраструктура города отвечает всем требования Международной федерации гандбола.