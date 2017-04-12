Министерство экономики РФ внесло законопроект о статусе социального предпринимательства. В обновленной версии необходимая для отнесения к социальному предпринимательству доля работников, которые являются инвалидами, одинокими или многодетными родителями, выпускниками детских домов и бывшими заключенными, увеличена до 50%.

Законопроект ужесточил критерии социального предпринимательства. Ранее социальным считалось предприятие, в котором объем работников, являющихся инвалидами, одинокими (с малолетними детьми до 14 лет) и многодетными родителями, пенсионерами, выпускниками детских домов в возрасте до 21 года, лицами, освобожденными из мест лишения свободы, составляла 30%, сообщается на сайте Минэкономики РТ.

Предприятие признается социальным, если оно оказывает помощь и поддержку людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в сферах здравоохранения, дошкольного образования и др., с учетом того, что доля доходов от деятельности предприятия составляет не менее 70%. Нововведение также касается вопроса поддержки социального предпринимательства органами госвласти. У предпринимателей будет возможность аренды государственного, либо муниципального имущества вне конкурсов.