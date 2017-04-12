Арбитражный суд Татарстана признал второй по величине банк региона банкротом. По оценке ЦБ, на момент отзыва лицензии размер дыры в Татфондбанке составлял около 100 млрд. рублей.

Но итоговая сумма оказалась выше - 118 млрд. рублей. Как сообщили представители ЦБ, санация не представлялась возможной из-за низкого качества активов банка. На момент отзыва лицензии размер дыры в банке оценивался в 97 млрд. рублей. До введения в банк временной администрации в декабре 2016 года размер дыры оценивался намного меньше - около 43 млрд. рублей.

Известно, что на грани отзыва лицензии Татфондбанк находился с весны 2016 года. Уже на тот момент была высокая вероятность потери ликвидности банка. С мая 2016 года ЦБ вел переговоры о проблемах банка с его руководством. В течение этого времени дыра Татфондбанка увеличилась в два раза.

По оценкам экспертов, 100 млрд. рублей в дыре ТФБ - это не предел. Она будет расти и дальше, поэтому кредиторам придется рассчитывать лишь на частичный возврат денежных средств. Этого сложно избежать по причине того, что после банкротства заемщики массово перестают погашать кредиты, а это существенно увеличивает итоговую сумму.