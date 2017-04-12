Три периода две команды в финале Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге не смогли выявить сильнейшего в третьем матче при счете в серии 1-1.

Первый период вообще обошелся без голов, а вот во втором периоде хозяева открыли счет – 1:0. Отличился дальним броском от красной линии защитник Зубарев. Однако еще до второго перерыва Казионов счет сравнял – 1:1. И это при том, что «Магнитка» крайне часто для финала удалялась.

Третий период также забитых шайб не принес при бросках в створ 35-20 в пользу СКА. И первый овертайм не принес шайб, а количество бросков было уже двукратно увеличено в пользу хозяев. И все же в итоге второго овертайма СКА сумел забить – 2:1 в матче и в серии.