Овен

Ваши попытки изменить что-то в жизни увенчаются успехом. Вы даже решитесь порвать с человеком, отношения с которым вас тяготят. Недоброжелатели набросятся на вас с обвинениями, но вам удастся достойно выдержать удар. Прислушайтесь к интуиции - она вас не подведет.

Телец

Не исключено, что спокойная сначала, эта неделя принесет вам неожиданные события. Будьте внимательны и не пропустите что-то важное, возможно, это начало позитивных перемен в жизни. Важно сделать правильный выбор и суметь нейтрализовать негативную силу.

Близнецы

Возможно, в незначительном разговоре вы услышите ценную для себя информацию. А если поделитесь ею с человеком, которому доверяете, то можете получить неплохую прибыль. Не исключено непонимание домашних и недовольство любимого, чаще без всякой причины.

Рак

Вам придется меньше внимания уделять текущим делам, а сосредоточиться на самом важном в данный период жизни. При этом лучше быть незаметнее и не высовываться во избежание помех со стороны окружающих. Финансовая ситуация сейчас стабильная, здоровье не подведет.



Лев

На работе не исключена ситуация, которая может привести к двусмысленности. Сосредоточьтесь на финансовых вопросах, чтобы приблизить реализацию своей давней мечты, поскольку возможность ее воплощения на этой неделе велика. Вероятно необычное знакомство.

Дева

Важные дела лучше запланировать на начало рабочей недели. Ожидаются изменения в финансовом положении. Человек, которому вы когда-то помогли, окажет вам ответную услугу. Несмотря на возникшую неопределенность в отношениях с любимым, совместный отдых в выходные удастся.

Весы

Ваши желания вряд ли будут совпадать с реальными возможностями. Зато повезет в финансовой сфере - успешны операции с накоплениями. Домашняя обстановка порадует теплом и уютом. Появится шанс стать лидером в каком-то деле, к вам будут прислушиваться и советоваться с вами.



Скорпион

На этой неделе у вас будет много ярких событий. И главное из них - удастся наладить долгосрочные и прочные деловые контакты с бывшими коллегами. Ваше руководство, прознав об этом, будет недовольно. Поэтому держите язык за зубами. В отношениях с любимым не исключены новые возможности.



Стрелец

Будьте сдержаннее в общении и проявлении чувств и эмоций. Не стоит посвящать в деловые планы даже коллегу, с котором дружите. Лучше сначала убедиться в достоверности полученной информации и ознакомиться с финансовыми выкладками. Первый успех притянет удачу в дальнейшем.

Козерог

Вас угнетает повседневность бытия. Пора что-то менять в своей жизни. Начните хотя бы с ремонта квартиры или смены гардероба. Не стоит переживать из-за высказанного домашними недовольства по поводу ваших преобразований - скоро они поймут необходимость того, что вы задумали.

Водолей

Вы не уверены в себе и осторожны. Возможно, именно это и помешает вам в принятии решения по важному вопросу этой недели. Не будьте мнительны - ситуация достаточно управляемая, мелкие неприятности скоро закончатся.

В личной жизни все стабильно и предсказуемо.



Рыбы

Возможно, на этой неделе решатся вопросы вашего дальнейшего продвижения по службе. Но сначала попробуйте реализовать свои старые планы. Препятствия на этом пути будут носить эпизодический характер и не смогут вам серьезно помешать. Судьба посылает знак на улучшение семейных отношений.